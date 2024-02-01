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Посетитель бара в Вельске злонамеренно обварил незнакомца кипятком

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу принято к производству уголовное дело, возбужденное следователем органов внутренних дел, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления против собственности и порядка управления 32-летний житель Вельского района подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «д, и» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений). 

Следствием установлено, что в ночь на 27 апреля 2024 года в помещении бара в городе Вельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к ранее незнакомому 30-летнему мужчине и используя малозначительный повод, ударил его кулаком по лицу. После того как претерпевший упал на пол, нанес тому не менее 40 ударов руками и ногами по голове и телу и вылил на него несколько кружек с кипятком. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавший остался жив, он в тяжелом состоянии находится в больнице. (Только интересно, где он в баре взял несколько кружек кипятка... это же не чайная?!).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. 

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу. 

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

(фото с https://bangkokbook.ru)

 

02 май 10:29 | : Происшествия

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