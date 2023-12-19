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Осенняя пьянка на берегу реки Вага чуть не закончилась убийством

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу принято к производству уголовное дело, возбужденное органами внутренних дел в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление против собственности  34-летнего жителя Вельского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

Предварительно установлено, что 23 сентября 2023 года на берегу реки Вага на территории Вельского района  подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, возникшего с 46-летним случайным знакомым, нанес тому множественные удары руками и ногами по голове и телу, причинив тупую закрытую травму груди с переломами ребер и двусторонним пневмотораксом, которая расценивается как тяжкий вред здоровью. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, которую вызвал очевидец произошедшего, потерпевший остался жив.  

Подозреваемый пояснил следователю, что на берегу реки познакомился с потерпевшим, вместе с ним употребил спиртные напитки. Затем  между ними произошла словесная ссора, которая переросла в драку.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

(фото с https://bangkokbook.ru) 

29 январь 08:50 | : Происшествия

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