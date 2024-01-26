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Житель Архангельска пугал прохожих пистолетом

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 39-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Следствием установлено, что 10 марта 2024 года вечером подозреваемый у подъезда жилого дома по улице Валявкина в городе Архангельске, действуя из хулиганских побуждений, в присутствии людей произвел не менее четырех выстрелов вверх из охолощенного пистолета, предназначенного для стрельбы свето-звуковыми (шумовыми) патронами, чем грубо нарушил общественный порядок.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, причин и условий, ему способствовавших. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Подозреваемый задержан, в ходе допроса частично признал свою вину.

Дело принято к производству следственным отделом по Соломбальскому округу города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

 

13 март 17:22 | : Происшествия

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