Житель Архангельской области спьяну подпалил деревянный дом

Заместителем Приморского межрайонного прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя
дер. Емельяновская, обвиняемого по ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с иным источником повышенной опасности).
В ходе расследования установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, эксплуатировал в жилом помещении в деревянном доме неисправную печь, при этом за ней должным образом не следил, вследствие чего произошел пожар.
В результате возгорания повреждено две квартиры и уничтожено хранящееся в них имущество, собственникам причинен ущерб на сумму более 827 тыс. рублей.
Обвиняемый на стадии предварительного расследования свою вину признал.
Уголовное дело направлено в Приморский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.
(фото с https://vrubcovske.ru)