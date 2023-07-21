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Житель Архангельской области спьяну подпалил деревянный дом

Заместителем Приморского межрайонного прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя 
 дер. Емельяновская, обвиняемого  по  ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с иным источником повышенной опасности).

В ходе расследования установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, эксплуатировал в жилом помещении в деревянном доме неисправную печь, при этом за ней должным образом не следил, вследствие чего произошел пожар. 

В результате возгорания повреждено две квартиры и уничтожено хранящееся в них имущество, собственникам причинен ущерб на сумму более 827 тыс. рублей. 

Обвиняемый на стадии предварительного расследования свою вину признал. 

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

(фото с https://vrubcovske.ru) 

 

09 октябрь 09:00 | : Происшествия

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