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Хоккейный тренер-садист из Вельска получил условный срок и убран из профессии

Вельский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным 38-летнего тренера детской хоккейной команды по «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) и ч. 1 ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Установлено, что в период с августа 2021 года по ноябрь 2022 года обвиняемый, находясь на территории Вельского и Устьянского районов, испытывая неприязнь к пяти малолетним подопечным, желая добиться их ухода из команды, применяя недозволенные методы воспитания, систематически причинял детям физические и психические страдания путем нанесения побоев и иных насильственных действий. 

В качестве орудия для нанесения ударов мужчина использовал хоккейную клюшку.

Подсудимый вину в совершении инкриминируемых преступлений не признал.

Приговором суда ему назначено наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 3 года 8 месяцев условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев, а также дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности и заниматься деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних на срок 2 года.

Судом удовлетворены гражданские иски прокуратуры района о взыскании в пользу несовершеннолетних потерпевших компенсации морального вреда.

11 декабрь 13:14 | : Скандалы

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