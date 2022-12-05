Дмитрий Морев анонсировал установку понтона на Бревенник

Запись об этом появилась на персональной странице архангельского градоначальника в социальной сети:
- Завтра мы приступаем к установке понтона на Бревенник – обещание об организации транспортного сообщения с островом сдержали!
Наплавной мост в теплый сезон был отремонтирован и покрашен, затем две его половины доставили к причалам 14 лесозавода и МЛП. Сегодня, с учетом ледовой обстановки, приняли решение о начале установки транспортной переправы. Проезд по понтону будет бесплатным для всех автомобилей.
Одновременно подрядчик работает над обустройством пешеходной переправы 14 лесозавод – МЛП: готовятся подходы, идет монтаж опор линии освещения.
В связи с устройством транспортной и пешеходной переправ буксир между МЛП и 14 лесозаводом с 8 декабря ходить не будет. На маршрут 22 лесозавод – 23 лесозавод, который также обеспечивает сообщение с Бревенником, с завтрашнего дня выходит два буксира. Я поручил департаменту транспорта предусмотреть дополнительные рейсы автобуса №18. Временное расписание будет опубликовано сегодня в группе Открытый Архангельск.