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Дмитрий Морев анонсировал установку понтона на Бревенник

Запись об этом появилась на персональной странице архангельского градоначальника в социальной сети:

- Завтра мы приступаем к установке понтона на Бревенник – обещание об организации транспортного сообщения с островом сдержали!

 Наплавной мост в теплый сезон был отремонтирован и покрашен, затем две его половины доставили к причалам 14 лесозавода и МЛП. Сегодня, с учетом ледовой обстановки, приняли решение о начале установки транспортной переправы. Проезд по понтону будет бесплатным для всех автомобилей.

 Одновременно подрядчик работает над обустройством пешеходной переправы 14 лесозавод – МЛП: готовятся подходы, идет монтаж опор линии освещения.

 В связи с устройством транспортной и пешеходной переправ буксир между МЛП и 14 лесозаводом с 8 декабря ходить не будет. На маршрут 22 лесозавод – 23 лесозавод, который также обеспечивает сообщение с Бревенником, с завтрашнего дня выходит два буксира. Я поручил департаменту транспорта предусмотреть дополнительные рейсы автобуса №18. Временное расписание будет опубликовано сегодня в группе Открытый Архангельск.

07 декабрь 13:44 | : Политика / Экономика

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