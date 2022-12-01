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«ПАЗики», милые «ПАЗики»

Широко разрекламированная транспортная реформа в Архангельске затронет и островные территории, но… в традиционном варианте.

Как сообщает пресс-служба администрации областной столицы, на маршруты о. Кего и о. Бревенник также выйдут транспортные средства 2022-го года выпуска.

 Маршрут № 38 на о. Кего будет обслуживать ООО «Дюна», а маршрут № 18 на о. Бревенник – АПАП-3.

 - Новый автобус для кегостровцев уже прибыл в Архангельск. Как только будет увеличена грузоподъемность транспортной переправы на остров через Цигломень, он будет доставлен на Кего и выйдет на маршрут. На Бревенник же есть возможность проехать через понтон, - пояснил начальник отдела транспорта и связи Дмитрий Антонов.

Как видно на фотографиях, это все те же «ПАЗики». Впрочем, по мнению наблюдателей, автобусам большего размера и большей вместительности при дорожной инфраструктуре островных территорий просто нечего делать.

 

28 декабрь 14:53 | : Экономика

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