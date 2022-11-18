В Мезени будут судить вечно пьяного водителя

Ранним утром в дежурную часть межмуниципального отделения МВД России «Мезенское» поступила информация, что по поселку Каменка передвигается автомобиль, водитель которого предположительно находится в состоянии алкогольного опьянения.

На место незамедлительно выехали сотрудник Госавтоинспекции и местный участковый уполномоченный полиции.

Подозрительный автомобиль был остановлен стражами порядка у одного из домов по улице Серафимовича. За рулем оказался нигде не работающий ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 26-летний местный житель.

Молодой человек был отстранен от управления транспортным средством и на месте освидетельствован алкотестером. Исследование показало, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Машина злоумышленника была задержана и отправлена на штраф-стоянку.

Установлено, что ранее житель поселка Каменка уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду. В начале апреля 2022 года он был задержан этим же инспектором Госавтоинспекции за вождение в нетрезвом виде мотоцикла. Причем в прошлый раз сотруднику полиции пришлось преследовать нарушителя на снегоходе.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Также житель Каменки привлечен к административной ответственности за неуплату штрафов.