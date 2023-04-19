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Архангельский "ботаник" попался на выращивании конопли в промышленных масштабах

 Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал 36 – летнего жителя областного центра виновным по ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств и растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере).

Установлено, что молодой человек для обеспечения личных потребностей в наркотиках, использовал находящееся в его распоряжении подвальное помещение, в апреле 2021 года оборудовал плантацию для выращивания конопли в крупном размере.

Полученного сбора ему показалось недостаточно и в декабре 2021 года осужденный повторно высадил партию наркотикосодержащих растений.

Собрать весь урожай молодой человек не успел, так как в ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий 24.05.2022 он задержан, растения, а также готовые для употребления наркотические средства общей массой около 20 кг, изъяты из незаконного оборота.

 Свою вину в совершении инкриминируемых преступлений виновный признал в полном объеме.

Приговором суда подсудимому  назначено наказание  в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.

14 июнь 10:31 | : Происшествия

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