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В Архангельске полиции попался прохиндей из Новосибирской области

В дежурную часть ОМВД России по г. Северодвинску с заявлением о мошенничестве обратились пенсионеры 1944 и 1947 годов рождения. Вскоре два аналогичных заявления поступили от пожилых жителей областного центра.

Во всех случаях потерпевшим звонили якобы попавшие в ДТП родственники. Для оказания медицинской помощи пострадавшим срочно просили крупную сумму денег. Пожилые люди отдавали приезжавшему молодому человеку всю имевшуюся в доме наличность, и лишь после его ухода звонили родным. Поняв, что никакого ДТП не было, потерпевшие обращались в полицию.

Общаясь со стражами порядка, они дали схожее описание приходившего к ним курьера. Стало понятно, что во всех случаях действовал один и тот же человек.

В кратчайшие сроки сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 19-летний нигде не работающий житель Новосибирской области.

Собрать доказательства причастности молодого человека к совершению преступлений помогли камеры видеонаблюдения «Безопасный город», установленные вблизи домов, где проживают потерпевшие.

По имеющейся информации, предложение о «легком заработке» подозреваемый нашел в одном из мессенджеров. Там же ему присылали адреса, откуда он должен был забрать денежные средства, и номера счетов, на которые их перечислить. Под видом курьера молодой человек похитил у пожилых граждан почти 1 миллион рублей.

По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Санкция соответствующей статьи уголовного кодекса предусматривает максимально наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Ведется следствие.

Внимание! Сотрудники полиции рекомендуют гражданам критично относиться к предложениям о работе курьером в случаях, когда требуется забрать деньги у определенного человека и перевести их на сторонний счет. Выполнив указанные действия, вы становитесь соучастником преступления.


12 апрель 10:30 | : Происшествия

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