В Архангельске вся техника брошена на борьбу со снегопадом

Глава столицы Поморья Дмитрий Морев рассказал, какие силы брошены на ликвидацию последствий первого в новом году снегопада:

- Первый значительный снегопад в этом году, и на улицы города направлено усиление для уборки.



От МДУ работает 68 единиц техники: снег убирали ночью и продолжают сейчас. В план работ включены тротуары, дороги 1, 2, 3 категорий, а также парковочные карманы. Вручную очищаются подходы к пешеходным переходам.



Скверы, прогулочные территории убирают "муниципалы" - МУП "Городское благоустройство" и МКУ "Чистый город". Вышли на работу и дворники округов.



По прогнозу снегопад продлится не один час, поэтому усиление сохраним до устранения последствий.



