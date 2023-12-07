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В Архангельске вся техника брошена на борьбу со снегопадом

Глава столицы Поморья Дмитрий Морев рассказал, какие силы брошены на ликвидацию последствий первого в новом году снегопада:

- Первый значительный снегопад в этом году, и на улицы города направлено усиление для уборки.

 От МДУ работает 68 единиц техники: снег убирали ночью и продолжают сейчас. В план работ включены тротуары, дороги 1, 2, 3 категорий, а также парковочные карманы. Вручную очищаются подходы к пешеходным переходам.

 Скверы, прогулочные территории убирают "муниципалы" - МУП "Городское благоустройство" и МКУ "Чистый город". Вышли на работу и дворники округов.

 По прогнозу снегопад продлится не один час, поэтому усиление сохраним до устранения последствий.


08 январь 13:03 | : Экономика

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