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Житель Северодвинска зарезал знакомого в подъезде

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражу 51-летнего жителя Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что в ночь на 5 декабря 2023 года в подъезде дома по проспекту Морской в городе Северодвинске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта, нанес не менее двух ударов  ножом в область тела 51-летнему знакомому. От полученных ранений, сопровождавшихся массивной кровопотерей, пострадавший скончался на месте преступления.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что вместе с потерпевшим по месту жительства употреблял спиртные напитки. Из-за пустяка между ними произошел конфликт, выяснить отношения они вышли на лестницу, где он ударил гостя ножом, затем вернулся к себе домой.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://life.ru/p/1257761) 

25 март 08:51 | : Происшествия

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