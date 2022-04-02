Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Половозрелый житель Коряжмы вовлек подростка в торговлю наркотой

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Коряжмы,  подозреваемого в  совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.3 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере, совершенный  группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети Интернет), в ходе расследования которого установлено, что в его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного  ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления).

Следствием установлено, что в начале текущего года подозреваемый разжёг в подростке корыстные стремления и предложил заработать на незаконном сбыте наркотических средств в составе преступной группы. Согласно заранее распределённым ролям по поручению подозреваемого подросток оборудовал тайники с наркотическими  средствами, сообщая информацию о их местонахождении «закладок» членам группы для доведения до покупателей-потребителей. Противоправные действия участников преступной деятельности обвиняемой пресекли сотрудники органов внутренних дел.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также причины и условия, способствовавшие его совершению. Производится сбор доказательственной базы.

Подозреваемый дал признательные показания.

Следствие ведет Коряжемский межрайонный следственный отдел Следственного управления СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

 

01 август 10:49 | : Происшествия

Главные новости


Хроники Плавучего университета
Помочь «Почемучке»! Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2022 (13)
Июль 2022 (314)
Июнь 2022 (375)
Май 2022 (272)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)


Деньги


все материалы
«    Август 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20