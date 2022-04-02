Половозрелый житель Коряжмы вовлек подростка в торговлю наркотой

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Коряжмы, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.3 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети Интернет), в ходе расследования которого установлено, что в его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления).
Следствием установлено, что в начале текущего года подозреваемый разжёг в подростке корыстные стремления и предложил заработать на незаконном сбыте наркотических средств в составе преступной группы. Согласно заранее распределённым ролям по поручению подозреваемого подросток оборудовал тайники с наркотическими средствами, сообщая информацию о их местонахождении «закладок» членам группы для доведения до покупателей-потребителей. Противоправные действия участников преступной деятельности обвиняемой пресекли сотрудники органов внутренних дел.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также причины и условия, способствовавшие его совершению. Производится сбор доказательственной базы.
Подозреваемый дал признательные показания.
Следствие ведет Коряжемский межрайонный следственный отдел Следственного управления СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.