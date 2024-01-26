Вологодский проходимец получил в Няндоме 8 с половиной лет за темные делишки

Няндомский районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинителя и признал 41-летнего жителя Вологодской области виновным по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).

Установлено, что осужденный 28.02.2022 по объявлению потерпевшего, размещенного на известном сайте о продаже автомобиля марки «Hyundai Н200» прибыл в г. Няндому, где при отсутствии возможности приобретения машины стоимостью 200 000 рублей, убедил мужчину передать ему автомобиль и документы на него, пообещав отдать денежные средства позднее. Однако исполнять свои обязательства осужденный не собирался, после чего с похищенным автомобилем скрылся на территории Вологодской области.

Обвиняемый свою вину не признал. Приговором суда по совокупности с ранее вынесенными в отношении него приговорами ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

С 2022 года обвиняемый 5 раз осуждался судами Вологодской области за совершение 15 хищений автомобилей аналогичным образом.

Приговор не вступил в законную силу.