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Вологодский проходимец получил в Няндоме 8 с половиной лет за темные делишки

Няндомский районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинителя и признал 41-летнего жителя Вологодской области виновным  по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину). 

Установлено, что осужденный 28.02.2022 по объявлению потерпевшего, размещенного на известном сайте о продаже автомобиля марки «Hyundai Н200» прибыл в г. Няндому, где при отсутствии возможности приобретения  машины стоимостью 200 000 рублей, убедил мужчину передать ему автомобиль и документы на него, пообещав отдать денежные средства позднее.  Однако исполнять свои обязательства осужденный не собирался, после чего с похищенным автомобилем скрылся на территории Вологодской области.

Обвиняемый свою вину не признал. Приговором суда по совокупности с ранее вынесенными в отношении него приговорами ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 

С 2022 года обвиняемый 5 раз осуждался судами Вологодской области за совершение 15 хищений автомобилей аналогичным образом. 

Приговор не вступил в законную силу. 

(фото с https://new-chernyahovsk.ru) 

12 март 08:54 | : Происшествия

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