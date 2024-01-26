Жестокому убийце из Архангельска дали 10 лет колонии строгого режима

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 44-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что 10 июля 2023 года по месту жительства в доме на улице Адмирала Макарова в городе Архангельске осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес несколько ударов ногами по голове и телу 50-летнего знакомого. Затем облил лежавшего на полу мужчину горячей водой из чайника и вытащил его в подъезд дома. От полученной травмы груди и термических ожогов пострадавший скончался через несколько дней в медицинском учреждении.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что избил потерпевшего в процессе совместного употребления спиртных напитков, так как тот конфликтовал с его совершеннолетним сыном. Из-за того, что потерпевший не отреагировал на его требование покинуть квартиру, вскипятил чайник и облил того кипятком. Тело пострадавшего обнаружили сотрудники патрульно-постовой службы, которые прибыли по указанному адресу по вызову удалить постороннего и вызвали пострадавшему бригаду скорой медицинской помощи.

Приговором Исакогорского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.