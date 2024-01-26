Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жестокому убийце из Архангельска дали 10 лет колонии строгого режима

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 44-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного  ч.4 ст.111  УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что 10 июля 2023 года по месту жительства в доме на улице Адмирала Макарова в городе Архангельске осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес несколько ударов ногами по голове и телу 50-летнего знакомого. Затем облил лежавшего на полу мужчину горячей водой из чайника и вытащил его в подъезд дома. От полученной травмы груди и термических ожогов пострадавший скончался через несколько дней в медицинском учреждении.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия  обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что избил потерпевшего в процессе совместного употребления спиртных напитков, так как тот конфликтовал с его совершеннолетним сыном. Из-за того, что потерпевший не отреагировал на его требование покинуть квартиру, вскипятил чайник и облил того кипятком. Тело пострадавшего обнаружили сотрудники патрульно-постовой службы, которые прибыли по указанному адресу по вызову удалить постороннего и вызвали пострадавшему бригаду скорой медицинской помощи.  

Приговором Исакогорского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

(фото с https://obzor174.ru)  

11 март 08:52 | : Происшествия

Главные новости


Женщины о женском и не только. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Три слова о любви

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2024 (102)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)



Деньги


все материалы
«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20