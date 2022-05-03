Архангельская студентка попалась на удочку мошенников

Накануне в отдел полиции № 1 (по обслуживанию округа Варавино-Фактория) УМВД России по городу Архангельску с заявлением о мошенничестве обратилась студентка одного из вузов. По словам девушки, на ее мобильный телефон поступил звонок с неизвестного номера. Представившись сотрудником правоохранительных органов, собеседник пояснил, что в Москве некий мужчина получил доступ к персональным данным заявительницы и планирует оформить кредит на ее имя. Чтобы обезопасить себя от преступных посягательств, звонивший предложил студентке взять встречный заем.
Девушка поверила собеседнику и оформила онлайн-кредит на 400 тысяч рублей. После этого потерпевшей порекомендовали перечислить полученные средства на «безопасный счет». Поскольку ее мобильный телефон не поддерживал необходимое для перевода средств программное обеспечение, мужчина предложил купить современный смартфон и установить на него нужное приложение. Заявительница приобрела телефон в ближайшем магазине электроники, установила необходимую программу и осуществила транзакцию.
Позже, рассказав родственникам о случившимся, она поняла, что была обманута, и обратилась в полицию. Потерпевшая рассказала стражам порядка, что знала о подобного рода преступлениях из рассказов отца – бывшего сотрудника полиции, но это не уберегло ее от обмана.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Проводится расследование.
Сотрудники полиции еще раз напоминают жителям региона о необходимости критично относиться к любой информации, поступающей по телефону! Помните, ни сотрудники правоохранительных органов, ни работники банков не звонят гражданам и не сообщают о проблемах с их денежными средствами, находящимися на банковских счетах. Не оформляйте кредиты по указанию посторонних людей! Будьте бдительны: злоумышленники зачастую используют подменные номера, IP-телефонию, при поступлении вызова на мобильном устройстве может отображаться известный номер банка либо правоохранительных органов, в то время как звонок осуществляется с другого номера. В случае поступления таких звонков необходимо сразу прекратить разговор и позвонить в дежурную часть, либо на «горячую линию» банка, самостоятельно набрав номер телефона. Перезванивать на номер, с которого вам был осуществлен звонок, нельзя, поскольку с большой вероятностью вы попадете на мошенников!