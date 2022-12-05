Архангелогородку развели на полтора миллиона фальшивые "банкиры"

В полицию Архангельска поступило заявление о мошенничестве от 64-летней местной жительницы. Она рассказала, что на протяжении 10 дней ей поступали звонки от неизвестных, которые представлялись то сотрудниками правоохранительных органов, то менеджерами банков. Звонившие утверждали, что третьи лица пытаются оформить на имя заявительницы кредит и похитить все ее сбережения. Для предотвращения мошеннических действий пенсионерке необходимо оформить заявку на заем от своего имени и перевести все финансовые средства на «безопасные счета».

Поверив в реальность происходящего, женщина оформила несколько кредитов онлайн и в отделениях банков. Полученные денежные средства, как и личные накопления она перевела на продиктованные «менеджером банка» номера счетов. Кроме этого, неизвестные смогли получить доступ к мобильному приложению онлайн-банка заявительницы (ей на телефон приходили коды, которые она сообщала собеседникам) и похитили со счета пенсионерки оставшиеся денежные средства. Общая сумма ущерба составила почти 1,5 миллионов рублей.

Только спустя время женщина осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ведется следствие.

Сотрудники полиции в очередной раз обращают внимание граждан на то, что банковские работники и сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят клиентам с сообщениями о проблемах со счетом! Так действуют мошенники! При поступлении подобных звонков повесьте трубку и перезвоните по телефону, указанному на обратной стороне карты. Помните: понятия «безопасный» или «резервный» счет не существует. Будьте бдительны, не позволяйте мошенникам себя обмануть!