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В Мирном полицейским попался мужчина со свертком наркотиков

24 февраля в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по ЗАТО Мирный в подъезде дома по улице Ломоносова был замечен 29-летний местный житель.

При виде сотрудников полиции он бросил на землю сверток и попытался скрыться. Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра областного УМВД, изъятое признано наркотическим средством в крупном размере.

По информации оперативников, злоумышленник приобрел запрещенные вещества в сети Интернет.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических средств». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы нас срок до десяти лет.  

26 февраль 13:20 | : Происшествия

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