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Двое молодых новодвинцев задержаны в Архангельске со свертком наркотиков

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Архангельску у одного из домов в округе Варавино-Фактория задержаны двое нигде не работающих молодых людей 1999 и 2000 годов рождения. Оба - жители города Новодвинска.

У них был обнаружен и изъят сверток, обмотанный изолентой, с неизвестным веществом.

Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Архангельской области изъятое является наркотическим средством в значительном размере.

Возбуждено уголовное дело по признаками преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное хранение наркотических средств). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

05 март 16:29 | : Происшествия

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