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Архангелогородец попался на крючок квартирных аферистов

В полицию Архангельска с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве обратился 50-летний житель города Архангельска.

По словам заявителя, на сайте объявлений по реализации вещей «из рук в руки» он нашел объявление о продаже двухкомнатной квартиры по очень выгодной цене. Мужчина тут же созвонился с продавцом, который сообщил, что срочно меняет место жительства, поэтому и цена на недвижимость столь низкая. Чтобы забронировать квартиру необходимо сразу внести залог в размере 30 тысяч рублей. Согласившись, архангелогородец перевел необходимую сумму на присланные ему в одном из мессенджеров реквизиты.

Когда мужчина позвонил продавцу, чтобы обговорить условия сделки, собеседник сообщил, что северянин его не правильно понял – в залог необходимо было оставить не 30, а 130 тысяч рублей. Этой суммы у потерпевшего не было. Решив отказаться от покупки, он попросил вернуть ему перечисленный задаток. Вместо этого «владелец квартиры» выключил телефон и удалил объявление.

Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию. Общаясь со стражами порядка, он признался, что знал о существовании подобного рода преступлений из средств массовой информации и профилактических бесед, проводившихся на работе, но не думал, что сам когда-нибудь станет жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.  

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости быть бдительными при покупке и продаже вещей в сети Интернет. Пользуйтесь только проверенными ресурсами, использующими сервис «безопасная сделка», обязательно читайте отзывы о сайтах и помните, что любой дистанционный перевод денежных средств незнакомого человеку потенциально опасен, так как вы можете стать жертвой обмана. Берегите свои сбережения!

16 июль 11:12 | : Происшествия

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