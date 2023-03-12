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Житель Вельска погнался за дешевыми шинами и погорел на 30 тысяч рублей

В ОМВД России по Вельскому району обратился местный житель 1979 года рождения. По словам заявителя, в одной из социальных сетей он нашел подходящее ему предложение о продаже автомобильных шин и связался с администратором группы. Мужчины обговорили условия сделки и способ доставки товара, после чего потерпевший с помощью онлайн-банка перевел на указанный ему собеседником номер счета 30 тысяч рублей.

Однако в указанный срок долгожданную обновку для своей машины вельчанин так и не получил. Он попытался поговорить с продавцом, однако тот перестал выходить на связь и внес имя потерпевшего в «черный список».

Общаясь со стражами порядка, мужчина признался, что знал о существовании подобного рода преступлений из средств массовой информации и профилактических листовок, размещенных сотрудниками полиции в общественных местах города, однако не думал, что сам когда-нибудь станет жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения  свободы на срок до двух лет. Ведется следствие.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости быть бдительными при покупке и продаже вещей в сети Интернет. Пользуйтесь только проверенными ресурсами, обязательно читайте отзывы о сайтах и помните, что любой дистанционный перевод денежных средств незнакомого человеку потенциально опасен, так как вы можете стать жертвой обмана. Берегите свои сбережения!

16 апрель 12:09 | : Происшествия

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