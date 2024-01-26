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В Вилегодском округе задержан вор-беспредельщик

Вечером 27 января 2024 года в ОМВД России «Вилегодское» поступило сообщение о возгорании магазина в деревне Сидоровская. Задымление заметил проезжавший мимо местный житель.

К месту происшествия незамедлительно выехали пожарные и сотрудники полиции. В ходе работы экстренных служб возгорание удалось ликвидировать. В момент пожара магазин был закрыт, сотрудников внутри не было. По версии экспертов, причиной пожара стал поджог.

В ходе дальнейшей работы на месте происшествия было установлено, что из кассы магазина пропали денежные средства, а также пять упаковок пива.

По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска был установлен и доставлен в отделение полиции 30-летний житель города Архангельска, приехавший в Вилегодский округ на заработки. Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные имущественные преступления.

По данным следствия, в тот день мужчина гостил у своего приятеля. Когда спиртное закончилось, решил сходить в магазин, однако тот оказался закрыт. Подозреваемый взял у друга монтажку и с ее помощью повредил электрощиток. Затем он взломал двери запасного входа, проник внутрь и забрал из кассы денежные средства и пять упаковок пива. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджег внутреннее помещение магазина. Благодаря внимательности и неравнодушию проезжавшего мимо местного жителя и оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня и сохранить здание.

По факту кражи из магазина и попытке умышленного уничтожения имущества путем поджога возбуждены уголовные дела. За указанные преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусматриваются максимальные наказания в виде лишения свободы до пяти лет.

Ведется следствие.

21 февраль 09:08 | : Происшествия

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