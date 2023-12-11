В Архангельске задержан новогодний пироман

В ночь с 30 на 31 декабря 2023 года в отдел полиции «Левобережный» УМВД России по городу Архангельску с сообщением о попытке поджога магазина обратилась владелица торговой точки.

По словам заявительницы, ее магазин расположен на первом этаже двухэтажного деревянного дома. Сама она живет по соседству. Около 22.10 она заметила, как к входу в магазин подошел неизвестный мужчина. Разбив форточку, он залил в окно неизвестную жидкость и начал кидать зажженные спички. Женщина с криками выскочила на улицу. Поняв, что его заметили, злоумышленник скрылся.

Благодаря бдительности хозяйки возгорания удалось избежать.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и доставлен в отдел полиции 38-летний житель Приморского района. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

По факту попытки уничтожения чужого имущества путем поджога возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

(фото с https://zelengarden.ru)