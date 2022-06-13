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В Архангельской области задержаны поджигатели

 Ночью 26 июля в УМВД России по Вельскому району поступило сообщение о возгорании жилого дома по улице Родниковой в деревне Вороновской.

К месту происшествия незамедлительно выехали пожарные и следственно-оперативная группа полиции. В ходе работы экстренных служб возгорание удалось ликвидировать и не допустить распространения огня на соседние постройки. В момент пожара люди в доме не находились – хозяева были в отъезде. По версии следствия, причиной возгорания стал поджог.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установлены и задержаны двое жителей Вельска – мужчины 1992 и 1999 годов рождения. Оба ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

Выяснилось, что причиной поджога стали личные неприязненные отношения одного из подозреваемых с владельцами дома.

Как установлено, злоумышленники подъехали к дому с канистрами с приобретённым накануне бензином. Один из них перелез через забор, второй остался ждать подельника снаружи. Подозреваемый облил стену веранды, поджёг её, после чего оба злоумышленника скрылись.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

   

30 август 13:36 | : Происшествия

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