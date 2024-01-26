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В Архангельской области люди продолжают гибнуть в огне пожаров

16 февраля 2024 года вечером в одноэтажном частном доме в
 деревне Бор Коношского района произошло возгорание. После тушения пожара в доме обнаружено тело 64-летнего хозяина жилища.

 19 февраля 2024 года утром в одноэтажном многоквартирном доме по ул. Главная в деревне Тулубьево Котласского района произошло возгорание. После локализации пожара в одной из квартир указанного дома обнаружено тело 57-летнего хозяина квартиры. 

По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводятся доследственные проверки.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествий, причины возгораний и смерти погибших и по результатам проверок принять процессуальные решения.

По предварительной информации, причиной возгораний явилось неосторожное обращение с огнем погибших. 

Следственное управление Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу обращает внимание на сопутствующие зимнему периоду опасные факторы и на необходимость соблюдения основных правил безопасности.

Ежегодно с наступлением холодов увеличивается количество происшествий, связанных с гибелью людей в результате бытовых пожаров. По каждому такому факту следственными органами Следственного комитета России проводятся процессуальные проверки. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливаются причины пожаров, задымлений и возгораний. Следственная практика показывает, что чаще всего пожары в жилых помещениях происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, перегружающих электросети, печного отопления, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких.

21 февраль 08:18 | : Происшествия

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