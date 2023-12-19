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Самостоятельный ремонт электропроводки стоил жизни пенсионеру из Верхней Тоймы

12 января 2024 года утром в частном деревянном доме в деревне Анфимовская Верхнетоемского района произошло возгорание. После тушения пожара на месте происшествия обнаружено тело 75-летнего хозяина жилища. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение.

По предварительной информации, погибший незадолго до возгорания самостоятельно ремонтировал электропроводку в доме. Рассматривается версия, что пожар произошел в результате неисправности электропроводки и электрооборудования. 

 Следственное управление Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу обращает внимание на сопутствующие зимнему периоду опасные факторы и на необходимость соблюдения основных правил безопасности.

Ежегодно с наступлением холодов увеличивается количество происшествий, связанных с гибелью людей в результате бытовых пожаров. По каждому такому факту следственными органами Следственного комитета России проводятся процессуальные проверки. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливаются причины пожаров, задымлений и возгораний. Следственная практика показывает, что чаще всего пожары в жилых помещениях происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, перегружающих электросети, печного отопления, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких.

13 январь 13:04 | : Происшествия

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