В Вельском районе в огне пожара погибли отец и сын

23 июля 2022 года утром в частном деревянном доме в деревне Жуковская Вельского района произошло возгорание. После тушения пожара в жилище обнаружены тела 56-летнего мужчины и его 29-летнего сына. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания, смерти погибших и по результатам проверки принять процессуальное решение.
По предварительной информации, отец, проживающий в Северодвинске, и его сын, проживающий в Вологде, встретились в деревенском доме. Одна из рассматриваемых версий пожара- неосторожное обращение с огнем при курении одного из погибших.