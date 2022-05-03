Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Вельском районе в огне пожара погибли отец и сын

23 июля 2022 года утром в частном деревянном доме в деревне Жуковская Вельского района произошло возгорание. После тушения пожара в жилище обнаружены тела 56-летнего мужчины и его 29-летнего сына. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания, смерти погибших  и по результатам проверки  принять процессуальное решение.

По предварительной информации, отец, проживающий в Северодвинске, и его сын, проживающий в Вологде, встретились в деревенском доме.  Одна из рассматриваемых версий пожара- неосторожное обращение с огнем при курении одного из погибших.

 

 

24 июль 14:00 | : Происшествия

Главные новости


Как я был кидалой. Поморские байки
Не бери пример с дяди, деточка! «Феномен» Александра Донского

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2022 (252)
Июнь 2022 (375)
Май 2022 (272)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)
Февраль 2022 (331)


Деньги


все материалы
«    Июль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20