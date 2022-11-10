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В Архангельской области двое приезжих изнасиловали несовершеннолетнюю

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности, в том числе за преступления против половой свободы личности, 31-летнему уроженцу Пермского края. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней).

 Следствием и судом установлено, что 27-летний уроженец Алтайского края, который вместе с жителем Пермского края приехал в Архангельскую область на заработки, познакомился с 15-летней девочкой в социальной сети и предложил прийти к нему в гости. В гостях в съёмной квартире потерпевшую принудили к употреблению алкоголя и изнасиловали.  Уроженец Алтайского края первым предстал перед судом за изнасилование и в настоящее время отбывает наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима. Уроженец Пермского края скрылся от органов следствия, в связи с чем был объявлен в розыск. После его задержания в Новосибирской области он был доставлен в город Архангельск для участия в следственных действиях.

 Приговором Новодвинского городского суда Архангельской области ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также с него взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей в пользу несовершеннолетней потерпевшей. Приговор суда не вступил в законную силу.

12 декабрь 11:00 | : Происшествия

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