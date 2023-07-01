Дело об изнасиловании несовершеннолетней в Архангельске передано в суд

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 39-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней, соединенное с угрозой убийством).

Следствием установлено, что 1 июля 2023 года вечером на проспекте Московский в городе Архангельске обвиняемый напал на ранее незнакомую несовершеннолетнюю потерпевшую, с применением насилия затащил в кусты и, высказывая угрозы расправой, изнасиловал. Свидетели преступления услышали крики и позвонили в органы полиции, а также обратились к проезжающему мимо наряду Росгвардии, задержавшему обвиняемого.

На период следствия в отношении подследственного судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.