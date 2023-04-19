Вглядитесь в лицо, архангелогородки! Этот человек мог вас изнасиловать

Следственным отделом по округу Варавино- Фактория города Архангельска Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и НАО возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 131 УК РФ (изнасилование).

По версии следствия, 1 июля 2023 года вечером на проспекте Московский в городе Архангельске подозреваемый напал на потерпевшую, с применением насилия затащил в кусты и изнасиловал. Свидетели преступления услышали крики и позвонили в органы полиции, а также обратились к проезжающему мимо наряду Росгвардии, задержавшему подозреваемого.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Если Вы располагаете информацией о противоправных действиях задержанного (на фото), просим обратиться в правоохранительные органы по номерам телефонов:

- телефон доверия Следственного управления: +7 (8182) 20-35-46,

- приемная следственного отдела по округу Варавино-Фактория города Архангельска: +7(8182) 68-01-50, либо 02.