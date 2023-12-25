Дмитрий Остапенко: "Рост преступности в Архангельской области незначительный"

Начальник УМВД России по Архангельской области полковник полиции Дмитрий Павлович Остапенко выступил с ежегодным отчетом перед Архангельским областным Собранием депутатов о деятельности органов внутренних дел Архангельской области в 2023 году.

В начале своего выступления начальник Управления выразил благодарность губернатору региона и председателю Областного собрания депутатов за взаимодействие в решении вопросов организации обеспечения правопорядка на территории региона.

Сегодня в Архангельской области реализуется программа социальной поддержки сотрудников органов внутренних дел. За отличное исполнение обязанностей трёхстам сотрудникам подразделений блока охраны общественного порядка выплачиваются ежеквартальные премии. Также поощряются лучшие участковые уполномоченные полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних.

Улучшается материально-техническая база. Для нужд сотрудников полиции приобретаются носимые видеорегистраторы, беспилотные летательные аппараты и средства противодействия им, специальный автотранспорт. Ремонтируются участковые пункты полиции. Готовится к вводу в эксплуатацию специальное учреждение, предназначенное для содержания иностранных граждан, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации.

На территории региона функционирует 668 камер видеонаблюдения АПК «Безопасный город», и их количество постоянно растет. Данная система вносит серьезный вклад в обеспечение безопасности жителей Архангельской области.

Дмитрий Павлович отдельно отметил значительную роль созданных в муниципальных образованиях области народных дружин, общая численность которых составляет 427 человек. Более трех тысяч раз они вместе с сотрудниками полиции заступали на дежурство по охране общественного порядка. Однако потенциал народных дружин гораздо больше. Начальник УМВД предложил увеличить их численность на 150 человек и более активно привлекать дружинников к обеспечению безопасности жителей региона.

Говоря о криминогенной обстановке в целом, Дмитрий Остапенко отметил незначительный, менее чем на три процента, рост числа совершенных преступлений, обусловленный исключительно криминальной активностью киберпреступников.

При этом обеспечено снижение количества зарегистрированных в области преступлений тяжкого характера, в том числе убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев. Сократилось число грабежей, краж и умышленных поджогов. Почти на 20% сократилась так называемая подростковая преступность. Сотрудниками полиции раскрыты все зарегистрированные факты разбойных нападений, 99% убийств, 87% грабежей, 90% угонов транспортных средств. Удалось добиться снижения наиболее значимых показателей аварийности.

Особое внимание Дмитрий Павлович Остапенко обратил на проблему киберпреступности. Продолжает расти как число преступлений, совершаемых с использованием IT-технологий, так и сумма причиненного гражданам ущерба. Доля киберпреступлений в общей структуре преступности приближается к 40%. За минувший год жители региона отдали телефонным мошенникам почти миллиард рублей.

В целях раскрытия киберпреступлений, а также их предупреждения реализован обширный комплекс мер. Созданы специализированные подразделения и следственно-оперативные группы по раскрытию и расследованию преступлений данной категории. Налажено сотрудничество с банковским сообществом и операторами сотовой связи для блокировки источников киберопасности. Проводится большая профилактическая работа с гражданами. Положительный результат уже есть. В минувшем году общая сумма сохраненных денежных средств превысила 250 миллионов рублей.

- Чем чаще граждане сталкиваются с информацией по финансовой грамотности, тем выше шанс, что они вспомнят о принципах безопасного финансового поведения и дадут отпор преступникам. Поэтому очень важно информировать, рассказывать жителям области, какие бывают способы обмана и как им противостоять, - подчеркнул в своем выступлении Дмитрий Павлович.

Поскольку укрепление кибербезопасности региона является одной из главных задач, стоящих перед всеми органами власти, Управление МВД рассчитывает на поддержку депутатского корпуса в данном вопросе, в том числе в рамках законодательной инициативы.

В завершении доклада народные избранники получили возможность задать начальнику Управления МВД интересующие их вопросы.