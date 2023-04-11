В Архангельске помолились за упокой погибших стражей правопорядка

Заупокойную литию в память о сотрудниках органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, совершил в архангельском Всехсвятском храме протоиерей Валерий Суворов, секретарь Архангельской епархии и член Общественного совета при региональном УМВД.

«Подвиг нельзя просчитать, его нельзя исполнить как некую задачу, поставленную кем-то, он всегда идет от души. А раз их душа была способна к подвигу, они достойны молитвы и вечной памяти», — обратился к участникам богослужения протоиерей Валерий.

«На мероприятии, приуроченном к 305-летию российской полиции, присутствовали врио начальника регионального УМВД полковник полиции Алексей Кульченко, руководители служб и подразделений областного управления, заместитель председателя Общественного совета Анатолий Радченко, председатель Совета ветеранов областного УМВД Владимир Климовский. В память о безвременно ушедших все присутствующие зажгли поминальные свечи», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Там же отметили, что звание Героя Советского Союза присвоено трем сотрудникам, проходившим службу в органах внутренних дел Архангельской области, совершившим подвиги в годы Великой Отечественной войны. Более 12 милиционеров награждены Орденом Мужества посмертно. Более 60 стражей порядка нашего региона зачислены в списки «Навечно в строю».

После молебна собравшиеся вместе с воспитанниками патриотического клуба «Крепость» возложили цветы к мемориалам погибших стражей порядка. Среди тех, кто навсегда останется в памяти коллег и истории УМВД России по Архангельской области — старший сержант милиции Петр Жосу, в 1996 году спасший от преступников девушку ценой собственной жизни, герой Советского Союза Виктор Петров, десятки сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей.

Также в этот день стражи порядка возложили цветы к мемориальной доске, установленной в память о герое Советского Союза Петре Норицыне, и барельефам «Защитникам правопорядка» на здании регионального управления МВД.

(по материалам Архангельской епархии)



