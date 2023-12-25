Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске мошенник действовал под личиной телемастера

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя г. Архангельска, обвиняемого по ч. 1 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана), ч. 2 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия обвиняемый с октября 2022 года по январь 2023 года находил в сети Интернет объявления о продаже неисправных телевизоров, предлагал продавцам отремонтировать их при условии передачи ему предоплаты для заказа необходимых запасных частей. После получения денежных средств ремонт бытовой техники не осуществлял, комплектующие не заказывал, денежными средствами распоряжался по своему усмотрению. Переданные для ремонта телевизоры продал.

Также под предлогом проверки работоспособности он похищал выставленную на продажу компьютерную технику (видеокарты, процессоры, материнские платы и т.д.), которую в дальнейшем перепродавал. Одному потерпевшему предложил по выгодной цене заказать автомобильное колесо и телефон, а также заработать на продаже видеокарт. Полученные от него денежные средства похитил.

В качестве подтверждения добросовестности своих намерений при получении у одной из потерпевших под видом покупателя видеокарты обвиняемый оставил взамен свой паспорт, который передан ею сотрудникам полиции вместе с заявлением о преступлении.

Всего обвиняемый обманул 14 жителей городов Архангельска и Северодвинска на общую сумму более 240 тыс. рублей.

Санкцией ч. 2 ст. 159 УК РФ предусмотрено наказание в виде                             лишения свободы на срок до 5 лет.

В настоящее время обвиняемый уже отбывает наказание в виде лишения свободы за аналогичное преступление.

Уголовное дело будет направлено в Ломоносовский районный суд                                      г. Архангельска для рассмотрения по существу.

(фото с https://foto-besplatno.ru) 

13 февраль 10:59 | : Происшествия

Главные новости


Вселенная Баха. Кофейная кантата
В ожидании крутых перемен. Наступил Год Зеленого Дракона

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2024 (137)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20