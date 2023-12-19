В Поморье и соседнем Ненецком округе люди продолжают гибнуть от угарного газа

25 января 2024 года ночью в деревянном доме в поселке Харута Ненецкого автономного округа произошел пожар. После тушения пожара на месте происшествия обнаружены тела двух сожителей в возрасте 63 и 69 лет с признаками отравления угарным газом.

Сегодня ночью в результате пожара в деревянном доме на улице Ленинской в городе Архангельске погибли двое мужчин в возрасте 33 и 59 лет. Предварительная причина их смерти- отравление угарным газом.

По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводятся доследственные проверки.

На места происшествий выехали следственно-оперативные группы с участием следователей- криминалистов. Следствию предстоит установить обстоятельства происшествий, причины возгорания и смерти погибших и по результатам проверок принять процессуальные решения. Одна из рассматриваемых версий возникновения возгораний- неосторожное обращение с огнем погибших.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу обращает внимание на необходимость соблюдения основных правил безопасности.

По каждому факту гибели людей в результате пожаров следственными органами Следственного комитета России проводятся процессуальные проверки. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливаются причины пожаров, задымлений и возгораний. Следственная практика показывает, что чаще всего пожары в жилых помещениях происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, перегружающих электросети, печного отопления, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких.