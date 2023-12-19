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В Архангельской области задержаны похитители икон

Сотрудниками ОМВД России «Холмогорский» задержаны подозреваемые в совершении серии резонансных преступлений – хищении предметов старины из нежилых домов в деревне Тряпицыно.

«Сообщение о краже икон и других семейных реликвий из домов-дач поступило в полицию в ноябре прошлого года. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что злоумышленник проникал в деревянные дома, взламывая замки входных дверей или выставляя окна. Причем преступника интересовали исключительно предметы старины.

Работу полицейских осложняло отсутствие свидетелей – люди приезжают в эту деревню только летом. Кроме того, даже фотографий икон у потерпевших не было. Приходилось опираться на словесное описание похищенных ценностей.

Тем не менее спустя месяц кропотливой работы сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении серии краж были задержаны жительница города Северодвинска и уроженец города Вельска, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Семь икон оперативники обнаружили в Москве, еще три – в Вологде», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По имеющейся информации, ценности из деревенских домов забирала женщина. Похищенное сразу же фотографировала и отправляла снимки соучастнику. Тот пересылал их оценщику, а затем сбывал антикварам из других регионов.

К уголовной ответственности будет привлечена не только злоумышленница за кражи, совершенные с незаконным проникновением в жилище, но и ее сообщник за приобретение и сбыт имущества, добытого преступным путем. 

26 январь 10:33 | : Происшествия

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