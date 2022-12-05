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В Вельском районе задержаны молодые, но борзые угонщики

В ОМВД России по Вельскому району обратился житель деревни Горка-Муравьевская. По словам заявителя, около 10 часов утра ему позвонил знакомый и поинтересовался, почему автомобиль мужчины стоит в городе Вельске. Решив, что это шутка, автовладелец вышел на улицу, где был припаркован «ВАЗ», однако машины у дома не было.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления были установлены и задержаны два жителя города Вельска - молодые люди 2000 и 2004 годов рождения.

По имеющейся информации, находясь в деревне Горка-Муравьевская, злоумышленники заметили у одного из домов автомобиль с оставленным в замке зажигания ключом. Воспользовавшись тем, что задняя крышка багажника  оказалась открытой, подозреваемые проникли в салон транспортного средства и отправились на нем в Вельск. В городе они бросили машину на одной из улиц.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение транспортным средством группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ведется дознание.

Похищенный автомобиль изъят и возвращен владельцу.

03 март 13:22 | : Происшествия

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