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Вилегодского разбойника с ножом остановила отважная продавщица

Вилегодский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал виновным жителя пос. Широкий Прилук по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия).

В судебном заседании установлено, что 31.10.2023 подсудимый, находясь около магазина «Вохта» в пос. Широкий Прилук, угрожая ножом продавцу магазина, пытался похитить выручку в сумме 15 000 рублей, однако завершить задуманное не смог ввиду активного сопротивления потерпевшей.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы  с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

(фото с https://klarcus.ru) 

23 январь 11:31 | : Происшествия

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