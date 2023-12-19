Вилегодского разбойника с ножом остановила отважная продавщица

Вилегодский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал виновным жителя пос. Широкий Прилук по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия).

В судебном заседании установлено, что 31.10.2023 подсудимый, находясь около магазина «Вохта» в пос. Широкий Прилук, угрожая ножом продавцу магазина, пытался похитить выручку в сумме 15 000 рублей, однако завершить задуманное не смог ввиду активного сопротивления потерпевшей.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.