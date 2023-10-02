В Архангельской области цифровизация привела к росту уголовных преступлений

Наряду с глобальной цифровизацией появились и новые преступления, совершаемые в информационно-телекоммуникационной сети.

В ноябре 2023 года на территории Архангельской области отмечен рост преступлений, предусмотренных статьей 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

За указанный период злоумышленники получили доступ к конфиденциальной информации 30 жителей Архангельской области, которые сами же оказали им в этом содействие.

Так, 9 ноября 2023 года неизвестное лицо позвонило на мобильный телефон жительнице города Архангельска, представившись сотрудником одной из сотовых компаний, и сообщило, что срок заключённого с ней ранее договора на пользование абонентским номером заканчивается и если она желает дальше пользоваться номером, ей необходимо продлить договор. Женщина, посчитав, что с ней разговаривает сотрудник, дала согласие.

Тогда злоумышленник пояснил потерпевшей, что направит новый договор в личный кабинет на портал «Госуслуг», который она должна подтвердить. Для подтверждения договора, ей необходимо сообщить код, который будет направлен ей на телефон.

Доверившись преступнику, женщина продиктовала четырехзначный код, поступивший ей на телефон, а затем второй шестизначный код.

После чего потерпевшей позвонила неустановленная женщина, представившись сотрудником «Госуслуг» и сообщила, что на её аккаунте портала «Госуслуг» проходят активные действия. Злоумышленница пояснила, что обращаться в многофункциональный центр не стоит, так как аккаунт уже заблокирован. При этом настойчиво предлагала соединить потерпевшую с сотрудником «Центрального банка» для предотвращения оформления кредитов от её имени.

Заподозрив обман, потерпевшая прекратила разговор и обратилась в многофункциональный центр, где узнала, что неустановленное лицо изменило пароль доступа к её личному кабинету на портале «Госуслуг», от её имени осуществило вход на портал объединенного кредитного бюро, а также запросило справку о доходах.

По указанным обстоятельствам возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Получив доступ к аккаунту, злоумышленник получает не только информацию о человеке, но и возможность от его имени оформить кредиты. А если в аккаунте остались платежные данные (например, при оплате штрафа или оформления субсидии), преступник может воспользоваться ими на сторонних информационных ресурсах (например, произвести оплату за товар).

Прокуратура области призывает граждан не верить преступникам, не сообщать пароли, коды доступа к своим аккаунтам, а по вопросам, связанным с продлением договора на пользование абонентским номером, обращаться в официальный офис сотовой компании.