Архангельская молодежь избила солидного мужчину по подозрению в наркоторговле

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 17-ти и 19-летнего жителей областного центра, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Следствием установлено, что 13 января 2023 года утром у здания на Талажском шоссе в городе Архангельске подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, нанесли множественные удары ногами и деревянной битой по голове и телу 54-летнему жителю Республики Карелия. Их противоправные действия пресекли оказавшиеся поблизости сотрудники УМВД России по городу Архангельску. Благодаря вмешательству сотрудников полиции и своевременно оказанной медицинской помощи, пострадавший мужчина остался жив, он прооперирован и находится в тяжелом состоянии в больнице.

Задержанные пояснили, что их попросили проучить мужчину, который занимался распространением наркотиков на территории областного центра.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Вчера Ломоносовский районный суд города Архангельска удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу.