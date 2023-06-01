Полиция Коряжмы разыскивает любителя поножовщины из солнечного Азербайджана

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего уроженца Республики Азербайджан Алиева Давуда Мустафа оглы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 15 июля 2023 года ночью в городе Коряжме подозреваемый после конфликта, произошедшего в ресторане, причинил 41-летнему местному жителю четыре ножевых ранения с повреждением бедренной артерии. Благодаря вмешательству очевидцев преступления и своевременно оказанной медицинской помощи, потерпевший остался жив. Он прооперирован и находится в больнице.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы.

Подозреваемый Алиев скрылся с места преступления, в связи с чем объявлен в розыск. Если Вы обладаете информацией о месте нахождения Алиева (на фото), обратитесь в Коряжемский межрайонный следственный отдел Следственного управления СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по номеру телефона 8(818-50) 3-33-80, либо органы полиции 102.