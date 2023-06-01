Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Полиция Коряжмы разыскивает любителя поножовщины из солнечного Азербайджана

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего уроженца Республики Азербайджан Алиева Давуда Мустафа оглы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 15 июля 2023 года ночью в городе Коряжме подозреваемый после конфликта, произошедшего в ресторане, причинил 41-летнему местному жителю четыре ножевых ранения с повреждением бедренной артерии. Благодаря вмешательству очевидцев преступления и своевременно оказанной медицинской помощи, потерпевший остался жив. Он прооперирован и находится в больнице. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы. 

Подозреваемый Алиев скрылся с места преступления, в связи с чем объявлен в розыск. Если Вы обладаете информацией о месте нахождения Алиева (на фото), обратитесь в Коряжемский межрайонный следственный отдел Следственного управления СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по номеру телефона 8(818-50) 3-33-80, либо органы полиции 102.

 

17 июль 08:46 | : Происшествия

Главные новости


Песня плова
Как «Красное Поморье» стало жёлтым

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2023 (177)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)


Деньги


все материалы
«    Июль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20