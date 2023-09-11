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Архангелогородец вступился за честь дамы и забил знакомого кочергой

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 36-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного  ч.4 ст.111  УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием установлено, что 7 сентября 2023 года в квартире и в подъезде дома по улице Куйбышева в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, в ходе конфликта нанес удары руками, ногами и кочергой по голове и телу 67-летнему мужчине. Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь пострадавший скончался в больнице от полученной в результате избиения тупой закрытой травмы головы.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что в гостях в ходе употребления спиртных напитков познакомился с потерпевшим. Последний оскорбил хозяйку квартиры, поэтому он его ударил руками и кочергой, затем вытащил в подъезд, где несколько раз пнул. Затем позвонил в скорую медицинскую помощь. Прибывшим медикам пояснил, что нетрезвый потерпевший по собственной неосторожности упал в подъезде.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. 

Дело принято к производству следственным отделом по Исакогорскому округу города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

(фото с https://smolnarod.ru

16 октябрь 08:51 | : Происшествия

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