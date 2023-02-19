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В баре Северодвинска произошла крутая поножовщина с тремя ранеными

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего ранее привлекавшегося к уголовной ответственности жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, трем лицам).

По версии следствия,  1 мая 2023 года в ночное время в баре по улице Лесная в городе Северодвинске подозреваемый в ходе конфликта и возникших личных неприязненных отношений причинил ножевое ранение в область живота 28-летнему владельцу бара. Затем он причинил ножевые ранения брюшной полости  ранее незнакомому 43-летнему посетителю бара и его 17-летнему сыну. Все пострадавшие госпитализированы в больницу, угрозы их жизни нет.  

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.  Назначены  экспертизы.  

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что пришел в бар, в котором работала его сожительница. В ходе конфликта ударил ее работодателя ножом. Потом причинил ножевые ранения двум мужчинам, которые вмешались в конфликт, обороняясь от них.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по городу Северодвинску Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.  

03 май 10:27 | : Происшествия

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