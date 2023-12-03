Архангелогородка получила 6 лет за попытку убийства ревнивца

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 31-летней жительнице областного центра. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следственными органами и судом установлено, что 25 января 2023 года вечером по месту жительства по улице Революции в городе Архангельске осужденная на почве личной неприязни, возникшей в ходе конфликта с 39-летним сожителем, причинила ему два ножевых ранения груди, а также нанесла несколько ударов руками по голове. Благодаря тому, что потерпевший оказал активное сопротивление и отобрал нож, а также своевременно оказанной скорой медицинской помощи, он остался жив, его здоровью причинен тяжкий вред.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемая признала свою вину частично и пояснила следователю, что ссора произошла из-за того, что сожитель ее приревновал из-за общения с другим мужчиной в его отсутствие. Между ними произошел конфликт, в ходе которого она хотела его припугнуть ножом, но так как была в состоянии алкогольного опьянения, то причинила телесные повреждения.

Приговором Ломоносовского районного суда города Архангельска ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.