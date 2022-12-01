Бывалая жительница Северодвинска пыталась убить дружка осколком стекла

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшейся к уголовной ответственности за грабеж 31-летней жительнице города Северодвинска. Она признана виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Следствием и судом установлено, что 17 сентября 2022 года в квартире дома по улице Комсомольской в городе Северодвинске осужденная, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни, нанесла удар осколком стекла в шею 34-летнему сожителю, причинив тяжкий вред его здоровью, после чего скрылась с места преступления. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавший остался жив. Прибывшей по вызову бригаде скорой медицинской помощи он пояснил, что ранение причинил себе сам.
В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемая признала свою вину частично и пояснила следователю, что удар нанесла в ходе ссоры с сожителем, после чего убежала из квартиры.
Примечательно, что летом 2021 года подследственная только освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за грабеж, совершенный при отягчающих обстоятельствах.
Приговором Северодвинского городского суда ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.