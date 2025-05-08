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Народ против. Над селами Вилегодского района висит неприятное амбре

Простите, что в праздничные дни приходится касаться столь неаппетитной темы, но…

Жители села Ильинско-Подомское, что в Вилегодском районе Архангельской области, задаются вопросом - на каком основании ООО «Ильинск ЖКХ» производит незаконный слив ЖБО (жидкие бытовые отходы человеческой жизнедеятельности) в канализационный колодец центральной системы водоотведения? Причем делается это регулярно, как по графику. 

В настоящий момент ЖБО вывозится с ул. Садовой (деревянные дома), эта же машина выкачивает септики у частных домов. По имеющейся информации (в процессе проверки), водитель, который работает на этой ассенизаторской машине, не состоит в официальных трудовых отношениях с Ногтевым А.Н. директором ООО «Ильинск ЖК», что, в случае подтверждения, тоже подлежит оценке соответствующих правовых органов.

Так же подлежит проверке наличие лицензии на слив ЖБО. Местные очистные сооружения не работают, все идет прямиком в реку Виледь. Это огромные объемы… и совершенно непонятно, как и кем новые строящиеся дома принимаются.

Но проблема не только в вышеперечисленном. Из письма жителей еще одного села:

- 11 июня ассенизаторская машина ездила на очистные прямо по деревне, дорога, которая по которой они ездили раньше, пришла в негодность. Мы, жители д. Нижняя Мухонская, возмущены, что в дальнейшем дорога будет разбита. В деревне живут пенсионеры, есть семьи с детьми, машина нарушает права граждан, для нее должны быть отдельная дорога! Администрация и прокуратура бездействуют! 

Просим принять меры к незаконному сливу ЖБО ассенизаторской машиной ОО "Ильинск ЖКХ", с господина Ногтева А.Н. все как с " гуся вода". Администрация и прокуратура население на проверку пригласить «забыли». 

Помогите нам разобраться в этой ситуации и привлечь виновных к ответственности. Здесь нас никто не слышит! Пусть сливают в лицензированные отстойники! Ходили на очистные, полные бункера, лога, все цветет, такое зловоние стоит, а через несколько метров дети с родителями купаются в реке. 

Также трубой под очистной будкой, логом бегут канализационные стоки и все в реку! Администрация не скрывает, что очистка сточных вод не производится, сброс сточных неочищенных вод производится в р. Виледь. (ответ Администрации от 24.01.2024, № 162, есть копия письма). Это длится годами!

 Несмотря на сложную ситуацию, просим виновных привлечь к ответственности! Запретить незаконный слив ЖБО в канализационный колодец ассенизаторской машиной ООО "Ильинск ЖКХ". Подумайте все, когда будет принимать решение, что ниже в реке купаются наши дети! Это недопустимо! 

Редакция ИА RUSNORD берет ситуацию на контроль и передает информацию о нарушениях и равнодушии чиновников в региональное отделение Народного фронта.  

13 июнь 17:09 | : Горячая тема / Скандалы

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