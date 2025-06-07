С васьковскими «дорожными бесами» решили бороться

Знахарь был один знакомый,

Он поведал слух такой:

Если беса гнать из дома -

Дом окажется пустой!

Благо дело, если кто-то

В нём поселится опять,

Но, увы, в тот дом ворота

Избегают отворять...



Михаил Павлов -Весьегонский



https://www.chitalnya.ru/work/1247645/

Мы уже не раз писали об необычных событиях, случающихся на васьковской дороге в течении последнего года, когда по непонятным причинам происходили Дорожно-Транспортные-Пришествия. Причём в одном и том же месте. Участники этих происшествий видели одну и ту же картину - появлялся некий субъект в чёрном плаще, после чего случалось ДТП. И этот чёрный человек как бы всем на этом участке дороги глаза застит. Чертовщина (не фамилия), одним словом.

За последний месяц произошло ещё два пришествия.

Опишу только то, что случилось 14 мая сего года - одна молодая и симпатичная женщина возвращалась с отдыха на даче в город. Однако ей не суждено было попасти в город на своей машине. Когда она подъехала к этому злополучному месту в районе СНТ «Тайга», она увидела на обочине одиноко стоящего в чёрном плаще человека. Продолжая движение, дама не видела никаких помех. В это же время со стороны СНТ «Тайга» выезжал на автомобиле «Нива» один добропорядочный пенсионер, и тоже обратил внимание на этого странного человека на обочине.

Никого более на дороге он не увидел.

Вдруг… человек куда-то пропадает, а водители обеих машин, наконец-то, заметили друг друга. Лишь благодаря быстрой реакции симпатичной дамы, ей удалось только «чиркнуть» «Ниву» пенсионера и улететь в кювет. Откуда её через пару часов и достали.

Люди не пострадали.

Поэтому группа инициативных товарищей решила бороться с этой «потусторонней проблемой», причём весьма рационально - исследуя её возможные причины в историческом плане и... организуя изотерическое «изгнание бесов».

Начнём с «изгнания».

Сейчас организован сбор пожертвований на изгнание бесов, администрация округа даже не пошевелилась, чтобы решить эту проблему. Поэтому - это чисто народная инициатива.

Персонал магазина « Удачный», что находится на 11 линии СНТ «Полет» любезно согласилась помочь в этом. Любой неравнодушный гражданин может прийти и внести добровольное пожертвование в это необходимое дело - организовать крёстный ход и прогнать «дорожных бесов». (см. фото внизу)

Откуда они появились? Когда начали «куролесить» на дороге к Васьково?

Наблюдатели из местных дачников называют срок - год назад. Выдвигают такую историческую гипотезу - места эти непростые, таинственные, и бесы тут водились давно.

Во-первых, в этих местах, особенно на Малом Солдатском озере, с самых древних времён селились старообрядцы. Они жили там уединённо и долго. Многие - всю жизнь. Соответственно, там же и были их места захоронений, они сейчас утрачены, но были точно в этом районе.

Во-вторых, в этом районе есть ещё и Сторожье озеро, оно совсем небольшое, но в 1941 году здесь проходило строительство Васьковского аэропорта и подлетной полосы. В строительстве принимало огромное количество работников - только около 5 000 заключённых Ярлага, добровольцы-комсомольцы и мобилизованные колхозники. Многие погибали. Но в тяжёлых условиях войны и зимы их даже не хоронили,а бросали в прорубь озера. Сколько туда брошено - трудно сказать, но точно - немало. Естественно, такая форма захоронения не соответствует христианским канонам.

Ну и в третьих, до войны там была государственная дача, бывшая усадьба, национализированная после революции. И усадьба эта стала дачей генерала Власова А.А., в то время занимавшего должность командующего войсками Беломорского военного округа. Речь идёт о генерале, который в 1942 году перешёл на сторону немцев, возглавив Русскую освободительную армию (РОА). После войны был арестован и в 1946 году расстрелян как предатель Родины.

Так, вот, а не здесь ли Власов заключил договор с местными «бесами» ? Что и привело его на путь предательства ?

Мне удалось достать документы немецкой разведки, которая успела сфотографировать эти места и на них есть несколько вариантов размещения этой дачи.

В общем, места эти таинственные, и что побудило после стольких лет спокойствия проснуться этих «бесов» и начать свои «игры», пока непонятно.

Многие местные жители надеются, что «бесов» можно успокоить, изгнать с этих мест, а иначе они и дальше будут вершить свои тёмные дела.

Михаил Скоморохов



