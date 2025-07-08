В Поморье восстановили и освятили часовню постройки XVIII века

Спасенную от разрушения благотворительным фондом «Вереница» часовню святого Георгия Победоносца освятили в деревне Зашондомье Плесецкого округа после реставрации, которая длилась несколько лет.

Богослужение совершил благочинный Плесецкого округа одноименной епархии иеромонах Антоний (Ласточкин).

На сайте благотворительного фонда спасения деревянных церквей Русского Севера «Вереница» говорится, что дату постройки часовни удалось установить по результатам дендрохронологического анализа — 1779 год.

Далее приводим рассказ о судьбе часовни с сайта «Вереницы».

В плане часовня представляет собой простую прямоугольную клеть. Клеть рублена «в обло». По-старинному «облый» значит круглый. Рубка в обло или в чашу ещё называется русской рубкой.

При такой рубке бревна очередного венца сруба кладутся в полукруглые выемки (чаши) в бревнах предыдущего венца. При этом концы бревен выступают из сруба. Это самая прочная из конструкций сруба.

Немалый возраст часовни выдает высокое клинчатое завершение с полицами и повалом. Клинчатая кровля на языке архитекторов означает, что она двускатна и остра, то есть имеет форму клина. Повалом же называют уширение верхней части сруба, придуманное изначально для отвода от стен постройки дождевой воды, стекающей с крыши. А полица — это пологая часть кровли, расположенная ниже клина и покрывающая повал. Такая конструкция крыш перестала широко применяться после XVIII столетия.

За два десятка лет, прошедшие с 1948 года, часовня обветшала, и к 1972 году из-за протечек на полицах разрушились повалы. К 2017 году уже и от сруба осталась половина. Самой прочной частью строения оказалось клинчатое завершение. Видимо, — благодаря бересте, проложенной под слоем теса.

В 2017 году для проведения противоаварийных работ от имени «Вереницы» были поданы документы для получения разрешения. Был получен отказ. Основанием для него послужил приказ Министерства культуры РФ от 8 июня 2016 г. с номером 1278, в котором говорится, что инициатором работ по сохранению объекта культурного наследия может выступать только собственник или иной законный владелец объекта.

Данный отказ спровоцировал волну недовольства среди людей, небезразличных к своей истории и культуре. Было очевидно, что собственника или пользователя у часовни нет и в таком состоянии быть не может. Выходит, она обречена на полное исчезновение в самые ближайшие годы.

Результатом встреч и переговоров по этому вопросу стало циркулярное письмо Министерства культуры РФ от 25 апреля 2017 г. за номером 131-01.1-39-ОР, которое разъяснило, что при отсутствии у объекта культурного наследия собственника или иного законного владельца недопустимо проведение только реставрационных работ, а противоаварийные и ремонтные работы возможны и без собственника. Для их осуществления необходимо было привлечь лицензированные организации и соблюсти все требования к оформлению документации.

К лету разрешение на проведение противоаварийных работ было получено. И том же 2017 году летом были проведены такие работы.

Клинчатое завершение было снято и собрано рядом. Над остатками клети построили временный навес. Затем был укрыт от осадков и сам клин.

В зиму 2017-2018 годов была проведена кампания по сбору средств на лес для ремонта часовни. В феврале 2018 года отборный лес был частично закуплен.

В 2019-2020 годах готовились берестяные маты под обшивку крыши (это такой традиционный гидроизоляционный материал для кровли, использовавшийся на этой и некоторых других часовнях). Была куплена доска для будущего тесового покрытия, а силами добровольцев строительный лес полностью окорён.

Два года шел сбор средств на реставрацию: в пользу восстановления часовни были проведены концерты фолк-группы «Горожане», ансамбля Дмитрия Покровского, Михаила Оленченко и Сергея Клевенского, лекции искусствоведа и этнолога Анны Тепловой. И, наконец, был сделан самый трудный шаг — получено задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. Для работ летом 2021 года было собрано 600 тыс. руб на оплату плотников. Работы состоялись. Часовня была перебрана.

В 2021-2022 годах в мастерской Вереницы в Москве под руководством Дмитрия Ремнева сделана главка для часовни. К сожалению, в сезон летних работ 2022 года не удалось собрать ее полностью на месте, и эти работы оставлены на следующий год. Зато мастера артелей «Архангело» и «Новое Старое» с добровольцами успели сделать крыльцо часовни. По указаниям Ольги Зининой мастер-кузнец изготовил слюдяные оконницы по примеру таких, которые использовались для заполнения оконных проёмов в XVIII веке.

В лето 2023 года поставили главу, установили причелины и полотенца, сделали молниезащиту и начали работу по устройству иконостаса. Также удалось частично выровнять и затесать выпуски бревен на некоторых углах. В 2024 году завершили работу по иконостасу: окрасили, покрыли воском, отполировали его и установили иконы. Подравняли и затесали оставшиеся выпуски бревен сруба, также выровняли начисто поверхность пола и внутренних стен. Слюдяные оконницы почистили, покрыли воском и лаком и, наконец, вставили в окна. Кроме этого сделали аналой, привезли и окрасили свечной столик и лавку, изготовленные заранее. Изготовили и установили стенд, на котором размещена история часовни. На этом работы по восстановлению часовни были завершены.