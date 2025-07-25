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10 игроков, выигравших Премьер-лигу с разными клубами — Доминирование бывших игроков «Арсенала»

Уникальные игроки — 10 игроков, выигравших Премьер-лигу с разными клубами

Выиграть Премьер-лигу и так достаточно сложно. Для этого требуются не только силы, но и удача, ведь новому клубу не всегда удаётся достичь такой цели. За почти три десятилетия существования Премьер-лиги лишь десяти игрокам удалось выиграть этот желанный трофей с более чем одной командой.

Этот уникальный список показывает, насколько сложно наладить такое партнерство с разными клубами. Статистический анализ, который считается основным в 1win и аналогичных аналитических системах, показывает, что для повторного завоевания титула требуются исключительные навыки и благоприятные обстоятельства. Успех зависит не только от индивидуальных навыков, но и от общей стратегии команды.

Герои первого поколения

Хеннинг Берг. Начнём с первооткрывателя. Берг стал первым игроком, выигравшим Премьер-лигу с двумя разными клубами. Сначала он поднял трофей с «Блэкберн Роверс» в 1995 году, а затем с «Манчестер Юнайтед» в 1999 и 2000 годах. Надёжный и серьёзный защитник, Берг провёл 66 матчей за «красных дьяволов» в один из самых доминирующих периодов в истории клуба.

Норвежец не самый блестящий игрок в этом списке, но в каждой победоносной команде должны быть игроки с характером Берга. Его заслуга в умении адаптироваться к культуре и рабочему ритму разных клубов.

Николя Анелька. Быстрый и спокойный нападающий забил более 200 голов и был одним из лучших в своём поколении. Его первый титул пришёлся на первый чемпионский сезон Арсена Венгера в «Арсенале» в 1998 году, а затем он повторил этот успех с «Челси» Карло Анчелотти в 2010 году. Разрыв между титулами составил 12 лет. Карьера Анелька, безусловно, была насыщенной: он играл за «ПСЖ», «Реал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Вест Бромвич». Сейчас он оценивает себя в одинаковую трансферную стоимость с Мбаппе.


Золотое поколение «Арсенала»

Эшли Коул. Коул прошёл путь от непобедимого «Арсенала» до легенды «Челси», куда он перешёл в 2006 году. Он, пожалуй, лучший английский левый защитник всех времён. Долголетие и стабильность Коула на высшем уровне не имеют себе равных. Он выиграл три чемпионских титула — два с «Арсеналом» и один с «Челси», а также семь Кубков Англии и Лигу чемпионов.

Гаэль Клиши заменил Коула в непобедимом сезоне «Арсенала» и добавил ещё два титула в свой актив с «Манчестер Сити» в 2012 и 2014 годах. Быстрый, надёжный и недооценённый, Клиши был высококлассным защитником. Выиграв свой первый титул в 18 лет, француз построил карьеру, о которой большинство игроков могли только мечтать. Имя Туре ассоциируется с «Манчестер Сити», но, как и Клиши, Коло начал свою карьеру в «Арсенале» и также играл за команду сезона 2003/04. Он присоединился к «горожанам» в 2009 году и выиграл ещё один чемпионский титул в 2012 году.

Разные клубные герои

Роберт Хут: «Роберт Хут Хут, он большой немецкий парень, Роберт Хут Хут, он выбьет вам зубы». Так пели об этом игроке болельщики Премьер-лиги. Эту песню придумали фанаты «Сток Сити», а «Челси» и «Лестер» помнят Хута по его победам в чемпионате.

Роберт в основном выходил на замену, когда выигрывал титулы с «Челси» в 2005 и 2006 годах. Но настоящий момент его славы наступил, когда Хут стал историческим героем «Лестера» в сезоне 2015/16, одержав сенсационную победу. Эта команда вошла в историю, о ней будут слагать легенды. Карлос Тевес. Мало кто из игроков выступал за два манчестерских клуба, но Тевесу удалось выиграть титулы с обеими командами. После двух побед подряд в Премьер-лиге с «Манчестер Юнайтед» в 2008 и 2009 годах Тевес перешёл в «Манчестер Сити» и завоевал ещё один титул в 2012 году. Этот смелый, неутомимый и умный аргентинец был движущей силой атак манчестерских клубов.


Современные легенды

Джеймс Милнер. Это настоящая машина, киборг. Играть на таком высоком уровне так долго и на равных с молодыми игроками дано не каждому. Йоркширец завоевал свой первый титул с «Манчестер Сити» в 2012 и 2014 годах, а затем шесть лет спустя завоевал его с «Ливерпулем», став ключевым игроком в раздевалке Юргена Клоппа.

Милнер занимает второе место в истории Премьер-лиги по количеству сыгранных матчей, ему нужно догнать Гарета Барри, для этого ему нужно продлить контракт с «Брайтоном». Кроме того, текущий сезон — его 23-й в Премьер-лиге, это рекорд лиги, он превосходит даже Гиггза.

Рияд Марез Марез, возможно, выделяется как самый техничный игрок в этом списке. Алжирский дриблер стал одним из лидеров «Лестера» в сезоне 2015/16, получив тогда титул Игрока года по версии PFA. После перехода в «Манчестер Сити» он выиграл ещё четыре титула и стал ключевым игроком команды Пепа Гвардиолы.

Марез переехал в Саудовскую Аравию в 2023 году, чтобы заработать огромные деньги, хотя его жена была против переезда.

Н’Голо Канте. Футболист, у которого нет завистников. И он — машина по краже мячей. Как и Марез, он сыграл ключевую роль в сенсационной победе «Лестера» в 2016 году, вытоптав каждую травинку на каждом стадионе в том сезоне. Канте присоединился к «Челси» в следующем сезоне и сразу же завоевал ещё один титул, став первым полевым игроком после Эрика Кантона, выигравшим два чемпионата Англии подряд с двумя разными клубами.

Кантона не входит в список, поскольку он побеждал с «Лестером», когда высший дивизион ещё не был преобразован в Премьер-лигу. Напоминаем, что отсчёт начинается именно с этого времени, с сезона 1992/93. Канте выиграл всё с «Челси», включая Лигу чемпионов. Вот список: всего десять игроков за почти тридцать лет. Хотя казалось, что их было больше, статистика — штука суровая. И иногда можно выиграть два чемпионата за один сезон.

25 июль 15:44 | : Разное

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