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Виновник автотрагедии под Северодвинском ответит за содеянное в суде

Следственным отделением по расследованию преступлений на территории Приморского района ОМВД России «Приморский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Как сообщалось ранее, 8 октября около 16.50 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 25-м километре автодороги подъезд к городу Северодвинску от федеральной автодороги «М-8 Холмогоры».

Водитель автомобилем Infiniti, двигаясь в сторону г. Архангельска, допустил выезд на полосу встречного движения в зоне действия сплошной линии разметки, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Skoda под управлением женщины – водителя 1987 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия одна из пассажиров Skoda – 62-летняя северодвинка – от полученных травм скончалась на месте. Также в аварии пострадали водитель и двое ее детей, 2012 и 2016 годов рождения. Все они с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Водитель Infiniti в нарушение правил дорожного движения оставил свое транспортное средство на месте аварии и скрылся. Вскоре мужчина был задержан сотрудниками Госавтоинспекции в двух километрах от места происшествия. Им оказался 40-летний житель г. Северодвинска, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

Установлено, что мужчина управлял транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

 

09 октябрь 11:18 | : Происшествия

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