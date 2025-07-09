Если здесь жить, то красиво. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья заботились о благоустройстве родного города.

Так, депутат Михаил Иванов встретился с главой округа Варавино-Фактория Глебом Вашуткиным и местными жителями, чтобы разобраться в происхождении самых насущных проблем и по возможности их ликвидировать.

Как выяснилось, особую обеспокоенность жителей вызывает отсутствие безопасного пешеходного перехода на пересечении улиц Почтовый тракт и Воронина. Участники встречи единогласно высказались за необходимость установки соответствующих дорожных знаков, нанесения разметки и введения ограничения скорости движения транспорта на данном участке.

Так же горожан беспокоят давно назревший ремонт деревянных мостовых, регулярность покоса травы на общественных пространствах («по пояс» она хороша только в песнях) и содержание придомовых территорий. Последнее – шпилька в бок управляющим компаниям.

Михаил Иванов:

- Все поступившие обращения будут тщательно проработаны и направлены в соответствующие службы. Особую благодарность хочу выразить активным жителям, которые нашли время прийти на встречу и поделиться своими предложениями.

Примерно в тоже время, спикер городского парламента Иван Воронцов, только что вернувшийся из Мариуполя, проинспектировал ход строительства скейт-парка. Работы, а также их финансирование проходят под эгидой проекта «Комфортное Поморье».

Как выяснилось, на данный момент работы идут строго по графику, и при отсутствии задержек со стороны поставщиков, объект планируется сдать уже в сентябре.



Оборудование для парка изготавливается на специализированном предприятии на Урале по индивидуальным проектам. Часть элементов будет покрыта специальным резиновым покрытием, что не только уменьшит шум при эксплуатации, но и значительно увеличит срок службы конструкций.



Инфраструктура скейт-парка также включает четыре мощные световые опоры для комфортного вечернего катания, удобные скамейки, урны и отдельное помещение для хранения спортивного инвентаря. Короче, любители этого экстрима и просто любители городского отдыха замерли в приятном ожидании.

Иван Воронцов:

- Уже сейчас видно, что площадка приобретает свои окончательные очертания, и масштаб объекта действительно впечатляет. В перспективе мы рассматриваем возможность создания рядом трассы для BMX и горных велосипедов в стиле дёртджампинг.

Депутат Владислав Грачев словом и делом помог энтузиастам очищать от мусора берег Северной Двины. Не весь, в районе улицы Тарасова.

Акцию в рамках федерального проекта «Вода России. Чистые берега и причалы». Участники иногда чувствовали себя настоящими археологами. Парламентарий делится впечатлениями:

- Среди находок — бутылки, пакеты, рыболовные сети и даже старый телевизор. Но теперь территория чиста и готова к следующему этапу — созданию парка на берегу Двины, о котором давно мечтают жители. Отдельная благодарность Надежде Лыжниковой и фонду «Биармия» — за энергию, организацию и веру в то, что даже непростые участки можно преобразить. Спасибо всем, кто пришёл, кто не остался в стороне и сделал вклад в общее дело. Экология — это не громкие слова, а конкретные действия. Именно такими шагами вместе мы меняем пространство вокруг нас.

На этой духоподъемной ноте…